Donati oltre 209mila franchi per ciechi e ipovedenti

Tra le storie simbolo c’è quella di Goma Bista, 27 anni, e dei suoi figli Chanas (5 anni) e Buddha (9 anni), che hanno potuto riacquistare la vista grazie agli interventi sostenuti dalla CBM. I due bambini avevano perso la vista in tenera età e, quando anche la madre ha iniziato a vedere male, la famiglia è precipitata nell’angoscia, dipendendo completamente da lei per la vita quotidiana.