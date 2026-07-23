Forse si smetterà di litigare

Lei è particolarmente tenace. Ma un'estate così secca se la aspettava?

«Non mi sorprendo più di nulla. La siccità però sta diventando ricorrente in certi periodi. A maggior ragione serve il "mio" laghetto. Il bacino artificiale aiuterà l'alpeggio nei momenti in cui manca acqua. Non solo. Contribuirà a rendere ancora più bello il paesaggio. E in caso di incendi nella zona rappresenterà un'importante risorsa per le operazioni di spegnimento».

E poi c'è la neve da produrre.

«La neve, chiaro. Una volta arrivava quasi sempre tra fine novembre e inizio dicembre. E così si pianificavano in maniera spontanea le vacanze natalizie e poi a seguire quelle di carnevale. Ecco, è qualcosa che purtroppo appartiene al passato. Ma questo non significa sparire. Al contrario, ci sono nuove sfide all'orizzonte e vanno affrontate a testa alta».