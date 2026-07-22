Genitori accusati di omicidio: indagati anche i nonni

BORGOMANERO - Sono ancora in carcere in Italia, dopo essere stati detenuti per alcuni mesi in Ticino, i genitori del bambino di sette mesi morto a Borgomanero, nel Novarese, nel novembre 2024. «Non ci sono i presupposti né i motivi per tenerli in cella», sostengono gli avvocati della coppia, Lorenzo Sozio e Leopoldo Catena. La difesa ha presentato appello contro l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Novara del 26 giugno, che ha respinto la richiesta di revoca o modifica della misura cautelare, motivando la decisione con il rischio di fuga e di inquinamento probatorio e giudicando inidonei i domiciliari. L’udienza davanti al tribunale del riesame di Torino è fissata per il 31 luglio. Lo riferiscono i media italiani.