Davanti al telefonino per 14 ore. «Ora vado in clinica per disintossicarmi dal Natel»

I centri di riabilitazione e le storie tragiche

Le storie di coloro che hanno deciso di ricoverarsi in questi centri di riabilitazione sono molto simili nella loro tragicità, ed hanno come filo conduttore “l'ossessione per ciò che stava accadendo dall'altra parte del mondo” come raccontato all Bbc dal quarantottenne James, che frequenta un centro Steps Together a Leicester. L'uomo è arrivato a perdere il proprio lavoro e la sua giornata “è stata consumata sui social media, nel controllo dei siti web di notizie” riuscendo a rimanere sveglio anche la notte pur di controllare il proprio telefono. “Sembrava che un po' della mia anima fosse stata risucchiata, ma non riuscivo a fermarmi” ha raccontato l'uomo che non riusciva a liberarsi da tale dipendenza anche se la stessa aveva perso qualsiasi aspetto positivo e fosse diventata solo motivo di sofferenza e stress. Jenny, nome di fantasia, membro del gruppo Internet and Technology Addicts Anonymous, Itaa, ispirati agli Alcolisti Anonimi, aveva una dipendenza talmente forte “che non mi importava cosa appariva sullo schermo: che fosse un film, una serie tv, un breve video, finché stavo guardando qualcosa (…) non mi sono resa conto di quanto fossi dipendente fino a quando non sono stata in ritiro e ho dovuto chiedere ad amici e familiari di tenere i miei dispositivi sotto chiave”. La donna ha avuto la sensazione “di morire” se non avesse guardato qualcosa, arrivando a pensare di rubare un tablet ad un familiare pur di collegarsi online. Per Tom, altro membro dell'Itaa, la dipendenza si concretizzava “in dieci ore di fila passate a guardare qualcosa su Youtube, scorrere i social media o giocare ad un videogioco, tutto allo stesso tempo”. Anche in questo caso la dipendenza da telefono era così forte che l'uomo è arrivato a perdere il proprio lavoro, arrivando a coltivare pensieri suicidi che poi non hanno avuto seguito anche grazie all'aiuto della terapia riabilitativa a cui si è sottoposto.

