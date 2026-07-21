Interpol scopre una falsa sede della Polizia federale brasiliana in Africa: 82 arresti

SAN PAOLO - Un'operazione coordinata dall'Interpol ha portato allo smantellamento in Eswatini di una falsa sede della Polizia federale brasiliana, utilizzata da un'organizzazione criminale per mettere a segno truffe, estorsioni e riciclaggio di denaro. Nel blitz sono state arrestate 82 persone tra falsi agenti e collaboratori. I truffatori si spacciavano per funzionari della polizia brasiliana durante videochiamate, convincendo le vittime di essere coinvolte in indagini e inducendole a trasferire denaro su presunti conti sicuri, poi sottratto dai criminali.