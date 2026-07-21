Il Parlamento vieta i social ai minori di 15 anni
Le piattaforme dovranno implementare rigidi controlli sull’età degli utenti.
Le piattaforme dovranno implementare rigidi controlli sull’età degli utenti.
PARIGI - Il Parlamento francese ha dato stasera il via libera definitivo al disegno di legge che vieta l'uso dei social media ai minori di 15 anni.
Si tratta di una prima assoluta al livello europeo, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bambini e adolescenti.
Dopo l'approvazione in Senato a metà pomeriggio, anche i deputati dell'Assemblea Nazionale hanno approvato la riforma con 279 voti a favore e 81 contrari.
Il provvedimento rappresentava una promessa del presidente Emmanuel Macron e un'iniziativa chiave dell'ultima fase del suo mandato. La legge imporrà alle piattaforme l'adozione di sistemi di verifica dell'età. Il testo prevede inoltre il divieto di utilizzare i telefoni cellulari nelle scuole superiori.