Traghetto affonda al largo della Guyana: 41 morti e decine di dispersi
Proseguono le ricerche dei dispersi mentre emergono dettagli sull’incidente
Proseguono le ricerche dei dispersi mentre emergono dettagli sull’incidente
GEORGETOWN - Dopo un incidente in barca al largo della Guyana, sono stati recuperati i corpi di 41 persone. Il primo ministro Mark Phillips ha riferito che finora sono stati tratti in salvo 77 sopravvissuti. Proseguono le ricerche dei circa 60 dispersi stimati, con l’impiego di barche, aerei e sommozzatori lungo la costa atlantica. A bordo dell’imbarcazione si trovavano complessivamente circa 180 persone.
Il vecchio traghetto è naufragato nella notte di domenica (ora locale) nell’Atlantico, mentre viaggiava tra la capitale Georgetown e la remota comunità di Port Kaituma. Il villaggio si trova su un canale fluviale nell’entroterra della Guyana, nella ricca regione petrolifera di Essequibo, vicino al confine con il Venezuela.
Il presidente assicura un’indagine approfondita
Le cause dell’incidente restano al momento sconosciute. Il capitano, sopravvissuto al naufragio, è risultato positivo alla cannabis, secondo quanto riferito dalle autorità. «Assicuro alla nazione che ci sarà un’indagine completa, approfondita e indipendente su questa tragedia», ha dichiarato il presidente Irfaan Ali in un discorso televisivo.
Secondo i media, l’imbarcazione aveva lanciato un segnale di emergenza nel cuore della notte, dopo aver coperto circa otto delle ventiquattro ore previste di navigazione. Un sopravvissuto ha raccontato al portale News Source di aver udito un forte rumore e di aver visto l’acqua entrare a bordo. Il traghetto si sarebbe quindi inclinato, iniziando ad affondare. Le autorità hanno riferito che, durante le operazioni di ricerca e soccorso, il relitto è stato individuato sul fondo del mare a circa 15 chilometri dalla costa.