Traghetto affonda al largo della Guyana: 41 morti e decine di dispersi

Il presidente assicura un’indagine approfondita

Le cause dell’incidente restano al momento sconosciute. Il capitano, sopravvissuto al naufragio, è risultato positivo alla cannabis, secondo quanto riferito dalle autorità. «Assicuro alla nazione che ci sarà un’indagine completa, approfondita e indipendente su questa tragedia», ha dichiarato il presidente Irfaan Ali in un discorso televisivo.

Secondo i media, l’imbarcazione aveva lanciato un segnale di emergenza nel cuore della notte, dopo aver coperto circa otto delle ventiquattro ore previste di navigazione. Un sopravvissuto ha raccontato al portale News Source di aver udito un forte rumore e di aver visto l’acqua entrare a bordo. Il traghetto si sarebbe quindi inclinato, iniziando ad affondare. Le autorità hanno riferito che, durante le operazioni di ricerca e soccorso, il relitto è stato individuato sul fondo del mare a circa 15 chilometri dalla costa.