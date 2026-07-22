GERMANIA
Perquisizioni presso Deutsche Bank (di nuovo)
Sotto la lente degli inquirenti ci sono operazioni fiscali dubbie effettuate da Postbank tra il 2008 e il 2010
Depositphotos (tang90246)
Fonte Awp Sda Dpa
Perquisizioni presso Deutsche Bank (di nuovo)
Sotto la lente degli inquirenti ci sono operazioni fiscali dubbie effettuate da Postbank tra il 2008 e il 2010
Ancora una volta gli inquirenti perquisiscono la sede centrale della Deutsche Bank a Francoforte. Secondo quanto si apprende, si tratta di operazioni fiscali dubbie della Postbank tra il 2008 e il 2010, che nel frattempo fa parte del gruppo Deutsche Bank. Deutsche Bank finora non ha rilasciato dichiarazioni su richiesta.
Secondo quanto riportato dai media, le indagini riguardano il sospetto di evasione fiscale in relazione a operazioni cum-cum, in cui attori in patria e all'estero si scambiavano azioni di società tedesche intorno alla data di stacco del dividendo. In questo modo le banche generavano vantaggi fiscali per i possessori stranieri di azioni tedesche. Al fisco si stima sia stato arrecato un danno di 28 miliardi di euro.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE DAL MONDO