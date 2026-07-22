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Alta tensione in Sicilia: gli incendi si moltiplicano su tutta l'isola

Roghi in più zone, evacuate oltre 100 persone nell’entroterra di Palermo. Temperature fino a 46 gradi.
Alta tensione in Sicilia: gli incendi si moltiplicano su tutta l'isola
Alta tensione in Sicilia: gli incendi si moltiplicano su tutta l'isola
Imago
Fonte Ats Dpa
di Redazione
Alta tensione in Sicilia: gli incendi si moltiplicano su tutta l'isola
Roghi in più zone, evacuate oltre 100 persone nell’entroterra di Palermo. Temperature fino a 46 gradi.

PALERMO - In Sicilia si stanno diffondendo sempre più incendi boschivi, alimentati dal caldo vento desertico Scirocco che soffia dall’Africa attraverso il Mediterraneo. Secondo i servizi di soccorso, i vigili del fuoco sono stati impegnati con numerose squadre in diverse località per tutta la notte, mentre diverse strade risultano bloccate.

Nel comune di Santo Stefano, nell’entroterra del capoluogo Palermo, più di 100 persone sono state messe in salvo a causa della vicinanza delle fiamme alle abitazioni. Nella stessa Palermo si sono verificati ripetuti blackout notturni e al mattino su vari quartieri si addensavano fitte nuvole di fumo.

La situazione è aggravata dall’ondata di caldo che interessa l’isola. Mercoledì erano attese temperature superiori ai 37 gradi, dopo che il giorno precedente a Palermo si erano già registrati 42,4 gradi. La temperatura più alta rilevata martedì in Sicilia ha raggiunto i 46,2 gradi.

Le condizioni climatiche mettono in difficoltà anche la popolazione e i numerosi turisti presenti sull’isola in questo periodo estivo. L’emergenza caldo e incendi non riguarda solo la Sicilia: anche in Sardegna, la seconda isola più grande d’Italia, sono in corso diversi roghi boschivi.

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