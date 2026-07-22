Alta tensione in Sicilia: gli incendi si moltiplicano su tutta l'isola

La situazione è aggravata dall’ondata di caldo che interessa l’isola. Mercoledì erano attese temperature superiori ai 37 gradi, dopo che il giorno precedente a Palermo si erano già registrati 42,4 gradi. La temperatura più alta rilevata martedì in Sicilia ha raggiunto i 46,2 gradi.

Le condizioni climatiche mettono in difficoltà anche la popolazione e i numerosi turisti presenti sull’isola in questo periodo estivo. L’emergenza caldo e incendi non riguarda solo la Sicilia: anche in Sardegna, la seconda isola più grande d’Italia, sono in corso diversi roghi boschivi.