Ristorante Stazione, la famiglia Besomi lascia il testimone dopo quasi un secolo
Si chiude così un capitolo iniziato nel 1930 e profondamente legato alla storia della Capriasca.
TESSERETE - Dopo 96 anni e tre generazioni, la famiglia Besomi annuncia la fine della propria gestione del Ristorante Stazione di Tesserete, chiudendo un capitolo iniziato nel 1930 e profondamente legato alla storia della Capriasca. Per quasi un secolo, il locale è stato un punto di riferimento per il territorio, grazie alla cucina della tradizione, all’attenzione per i prodotti locali e a un’accoglienza che ha fatto della relazione diretta con la clientela il proprio tratto distintivo.
«Abbiamo avuto il privilegio di vedere crescere intere generazioni di clienti, di festeggiare con loro i momenti più belli della vita e di condividere la quotidianità di un paese che ci ha sempre dimostrato affetto e fiducia», afferma Guido Besomi. Un sentimento di gratitudine accompagna oggi l’annuncio della chiusura, rivolto in particolare ai collaboratori, ai fornitori e ai partner locali che hanno sostenuto l’attività anche nei momenti più difficili, come durante la pandemia. Un ringraziamento speciale va infine alla clientela, che negli anni ha scelto il ristorante come luogo di incontro e convivialità.
La storia del Ristorante Stazione, tuttavia, non si conclude. Lo storico locale è stato infatti ceduto al gruppo Tredici & Friends, che ne garantirà la continuità come spazio di aggregazione e reintegrerà l’attuale personale. Dopo un periodo di lavori e l’introduzione di un nuovo momento di ospitalità, la riapertura è prevista per febbraio 2027. «Siamo entusiasti di iniziare questa avventura», sottolinea Tania Frapolli, co-fondatrice e gerente del gruppo.
Nel frattempo, l’attività prosegue regolarmente fino alla chiusura prenatalizia del 22 dicembre, offrendo prima il menu estivo e poi, da metà settembre, la stagione della selvaggina. «Ogni generazione ha il compito di custodire ciò che ha ricevuto e prepararlo per il futuro», concludono Oliver e Luca Besomi, passando simbolicamente il testimone.