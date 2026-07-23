Ristorante Stazione, la famiglia Besomi lascia il testimone dopo quasi un secolo

La storia del Ristorante Stazione, tuttavia, non si conclude. Lo storico locale è stato infatti ceduto al gruppo Tredici & Friends, che ne garantirà la continuità come spazio di aggregazione e reintegrerà l’attuale personale. Dopo un periodo di lavori e l’introduzione di un nuovo momento di ospitalità, la riapertura è prevista per febbraio 2027. «Siamo entusiasti di iniziare questa avventura», sottolinea Tania Frapolli, co-fondatrice e gerente del gruppo.

Nel frattempo, l’attività prosegue regolarmente fino alla chiusura prenatalizia del 22 dicembre, offrendo prima il menu estivo e poi, da metà settembre, la stagione della selvaggina. «Ogni generazione ha il compito di custodire ciò che ha ricevuto e prepararlo per il futuro», concludono Oliver e Luca Besomi, passando simbolicamente il testimone.