Rovista nella spazzatura e se ne va deluso. Un lupo?

BEDANO - Ore 22:16. Un canide dalle sembianze lupine, probabilmente spinto dalla fame, si avvicina allo stabile di Bedano della TiKappa Service e inizia a rovistare con il muso in un sacco della spazzatura. Ne estrae alcune cartacce e poi, verosimilmente deluso dal risultato, torna da dove è venuto.



Le immagini catturate ieri sera dalle telecamere di videosorveglianza durano pochi secondi, ma sono sufficienti a mostrare quello che potrebbe essere l’ennesimo avvistamento di un lupo in un centro abitato.



La certezza che si tratti di un lupo non c’è. Tuttavia, anche a occhi più esperti, l’ipotesi appare plausibile: «Pare proprio un lupo, ma le immagini non sono chiare», sottolinea Emanuele Besomi, della Spab. Che ricorda: «È importante sensibilizzare, ancora una volta, a non lasciare in giro sacchi contenenti cibo. Attirano animali selvatici di ogni genere».



Non solo lupi: anche volpi, tassi e faine sono soliti rovistare nella spazzatura, attratti dall’odore del cibo. Valgono quindi le regole del buonsenso: non lasciare i sacchi dell’immondizia fuori dai contenitori durante la notte, utilizzare contenitori rigidi con coperchio ben chiuso ed evitare di lasciare scarti di cibo o ciotole di animali domestici all’esterno.