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Incidente sulla A2, da San Nicolao si viaggia a passo d'uomo
La collisione avvenuta in direzione Sud nel tratto di autostrada fra Valmara e Mendrisio. Sono da attenersi code.
Webcam traffico DT
Incidente sulla A2, da San Nicolao si viaggia a passo d'uomo
La collisione avvenuta in direzione Sud nel tratto di autostrada fra Valmara e Mendrisio. Sono da attenersi code.
Un incidente avvenuto sull'autostrada A2 in direzione sud sta causando qualche grattacapo a chi viaggia in verso Mendrisio e Chiasso.
Come riportato dal TCS, infatti, una collisione avvenuta in località non precisata sta causando rallentamenti nel tratto che va dalla galleria di San Nicolao fino a Mendrisio.
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