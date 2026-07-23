AIL, l'UDC interroga il Municipio dopo la conferma di Lombardi

«Nulla contro Lombardi»

L'atto parlamentare, viene precisato, non è da intendersi come un gesto contro la figura di Lombardi. «Precisiamo che la questione non riguarda la persona. Non è in discussione la competenza di Filippo Lombardi. È in discussione il rispetto dello statuto, della volontà del Consiglio comunale e delle garanzie che lo stesso Municipio aveva dato pubblicamente appena un anno fa».

«Lo statuto è diventato facoltativo?»

Alla luce di questi fatti, Bühler e cofirmatari chiedono in primis «con quale atto formale e sulla base di quale competenza» è stata presa la decisione di confermare Lombardi e se l'esecutivo ha «facoltà di prevaricare lo Statuto e la volontà del legislativo». Inoltre, con lettera del 24 giugno scorso «il Municipio ha scritto di non aver avviato alcuna procedura, rinviando a valutazioni future. Quando è stata effettivamente assunta la decisione poi riportata dalla stampa? Per quale ragione il Consiglio comunale non ne è stato informato direttamente?»