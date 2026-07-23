«Contenuti di una gravità estrema. Zali faccia un passo indietro»

Oltre all'MPS, per ora solo i Verdi si sono espressi chiedendo un passo indietro: «Sugli altri fronti politici è stata chiesta una spiegazione. Noi riteniamo che, fino a quando questa non arriverà, un passo indietro dalla responsabilità politica su Magistratura e Polizia sia indispensabile. Se autenticità e contenuti venissero confermati, le dimissioni sarebbero inevitabili».

Per quanto riguarda la linea difensiva adottata da Zali (che ha promesso le vie legali), Gysin conclude: «La questione della liceità delle registrazioni potrà essere chiarita nelle sedi opportune e le conseguenze del caso. Ma questo non cancella l’interesse pubblico della vicenda, né la gravità del contenuto. Se autenticità e contenuti venissero confermati, non ci si può limitare a discutere di come quelle registrazioni siano emerse: occorre affrontare anche ciò che contengono. Ne va della credibilità delle istituzioni».