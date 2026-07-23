Addio ai liriodendri malati

Il liriodendro situato sul lato sud presenta una grave compromissione del fusto dovuta a cause naturali. È stata riscontrata un’ampia cavità interna e un avanzato stato di degrado del legno, con conseguente riduzione della resistenza meccanica sia del fusto sia dell’apparato radicale. Il deterioramento, localizzato a circa due metri dal suolo, comporta un concreto rischio di rottura improvvisa. Considerata la vicinanza alla carreggiata e alla fermata dell’autobus, un eventuale cedimento potrebbe avere conseguenze rilevanti per persone e infrastrutture. Gli interventi arboricolturali disponibili non permettono di ripristinare condizioni di sicurezza né di salvaguardare l’esemplare.

Anche il liriodendro sul lato nord mostra segnali di forte sofferenza. Negli ultimi tre anni la pianta ha evidenziato una progressiva riduzione della vitalità, accompagnata da danni significativi all’apparato radicale. Le radici compromesse favoriscono l’ingresso di patogeni e funghi lignicoli, indebolendo la stabilità dell’albero. I trattamenti effettuati non hanno prodotto miglioramenti e, in assenza di segnali di recupero, gli esperti raccomandano l’abbattimento contestuale.