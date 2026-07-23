Addio ai liriodendri malati
Abbattimento necessario in Piazza Landamano Andrea Caglioni.
ASCONA - Due alberi malati saranno abbattuti nei prossimi giorni in Piazza Landamano Andrea Caglioni, tra via Bartolomeo Papio e via Collegio, ad Ascona. Si tratta di due liriodendri le cui condizioni, secondo le verifiche effettuate, non consentono interventi conservativi e rendono necessario un intervento urgente per motivi di sicurezza.
Le analisi, condotte nel tempo attraverso osservazioni visive e recentemente approfondite con indagini strumentali da parte di una ditta specializzata, hanno evidenziato criticità strutturali importanti.
Il liriodendro situato sul lato sud presenta una grave compromissione del fusto dovuta a cause naturali. È stata riscontrata un’ampia cavità interna e un avanzato stato di degrado del legno, con conseguente riduzione della resistenza meccanica sia del fusto sia dell’apparato radicale. Il deterioramento, localizzato a circa due metri dal suolo, comporta un concreto rischio di rottura improvvisa. Considerata la vicinanza alla carreggiata e alla fermata dell’autobus, un eventuale cedimento potrebbe avere conseguenze rilevanti per persone e infrastrutture. Gli interventi arboricolturali disponibili non permettono di ripristinare condizioni di sicurezza né di salvaguardare l’esemplare.
Anche il liriodendro sul lato nord mostra segnali di forte sofferenza. Negli ultimi tre anni la pianta ha evidenziato una progressiva riduzione della vitalità, accompagnata da danni significativi all’apparato radicale. Le radici compromesse favoriscono l’ingresso di patogeni e funghi lignicoli, indebolendo la stabilità dell’albero. I trattamenti effettuati non hanno prodotto miglioramenti e, in assenza di segnali di recupero, gli esperti raccomandano l’abbattimento contestuale.
Terminati i lavori, il Comune procederà con la piantumazione di due nuovi alberi, scelti tra specie adatte al contesto urbano e al clima locale, come la Gleditsia triacanthos 'Inermis' o l’Ulmus 'Resista' (cultivar 'Fiorente'). Le nuove piante, a pronto effetto e di alto fusto, saranno dotate di un sistema di irrigazione per favorire il corretto attecchimento nei primi anni.
Il Municipio esprime rammarico per l’abbattimento, ma sottolinea come la sicurezza di persone e cose renda necessario un intervento immediato. I lavori saranno eseguiti nei prossimi giorni.