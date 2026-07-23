5000 franchi per il Venezuela

COLLINA D'ORO - Il Comune di Collina d'Oro ha deciso di sostenere le popolazioni colpite dal recente terremoto in Venezuela con una donazione di 5'000 franchi. L’importo sarà destinato alla Catena della Solidarietà, organizzazione che coordina gli aiuti umanitari a favore delle persone colpite dalla calamità, contribuendo agli interventi di soccorso e alle attività di assistenza nelle aree più colpite.