5000 franchi per il Venezuela
È il sostegno comunale alla popolazione colpita dal sisma, tramite la Catena della Solidarietà
COLLINA D'ORO - Il Comune di Collina d'Oro ha deciso di sostenere le popolazioni colpite dal recente terremoto in Venezuela con una donazione di 5'000 franchi. L’importo sarà destinato alla Catena della Solidarietà, organizzazione che coordina gli aiuti umanitari a favore delle persone colpite dalla calamità, contribuendo agli interventi di soccorso e alle attività di assistenza nelle aree più colpite.
Con questo gesto, il Municipio intende esprimere la propria vicinanza alle persone e alle famiglie che stanno affrontando le conseguenze del sisma, manifestando al contempo solidarietà verso un Paese duramente colpito.
L’autorità comunale ha inoltre ribadito il proprio impegno a sostenere, nei limiti delle proprie possibilità, iniziative di solidarietà e cooperazione umanitaria a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali e altre situazioni di emergenza.