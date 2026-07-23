AIL Arena pronta al debutto, PalaRaiffeisen verso il traguardo

LUGANO - Il Polo Sportivo e degli Eventi (PSE) di Lugano compie nuovi passi avanti. A fare il punto è il quarto rapporto semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori, trasmesso al Consiglio comunale, che fotografa una fase di sviluppo significativa dopo il completamento dell’AIL Arena e l’avvio delle opere successive.



AIL Arena

La nuova arena ha ottenuto l’agibilità definitiva il 30 aprile 2026, superando con esito positivo sia l’ispezione della Swiss Football League sia la partita test UEFA del 5 giugno. Dopo le giornate di porte aperte, che a fine maggio hanno richiamato oltre 10mila visitatori, l’impianto si prepara a ospitare il debutto del FC Lugano nella Brack Super League 2026/27: la prima partita di campionato, contro il FC Vaduz, è in programma il 26 luglio alle 16.30, preceduta da una breve cerimonia ufficiale.



PalaRaiffeisen

Proseguono nel frattempo i lavori del PalaRaiffeisen. Completate le strutture portanti e la copertura, sono in fase di ultimazione facciata e serramenti, mentre all’interno avanzano gli spazi destinati alla palestra tripla e alle associazioni sportive. Tra gli elementi innovativi spicca la pavimentazione GlassFloor con tecnologia LED integrata, che consente di adattare rapidamente il campo a diverse discipline. È ora prevista l’installazione delle tribune mobili. La consegna dell’opera potrebbe slittare dal 30 novembre 2026 al 26 febbraio 2027, per recuperare i ritardi dovuti al maltempo e completare le fasi di collaudo e formazione del personale.



Le altre tappe

Con la dismissione dello stadio di Cornaredo è partita anche la seconda tappa del progetto, che comprende torri amministrative e alberghiere, il blocco servizi destinato alla Polizia comunale, spazi commerciali e un parco urbano. Sono in corso verifiche progettuali e aggiornamenti delle licenze edilizie, mentre proseguono le opere strutturali.



Il costo complessivo aggiornato al 30 giugno 2026 ammonta a circa 191,6 milioni di franchi, di cui oltre 113 milioni per l’AIL Arena e circa 77,6 milioni per il PalaRaiffeisen. I sussidi confermati raggiungono i 23,7 milioni.



Il rapporto conferma inoltre l’attuazione delle richieste del Consiglio comunale, nel segno della trasparenza, includendo un quadro aggiornato degli investimenti legati all’intero progetto.