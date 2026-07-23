Lavori, coda al Gottardo e colonna ferma... nel nucleo di Piotta
Altra giornata di traffico parassitario, e di malumori, sulle strade dell'Alto Ticino. Ma c'è anche chi ci vede un'opportunità.
Altra giornata di traffico parassitario, e di malumori, sulle strade dell'Alto Ticino. Ma c'è anche chi ci vede un'opportunità.
Nuova giornata di controesodo e in Leventina è un'altra giornata di strade intrattabili.
A causa di un problema nel cantiere e, malgrado la CUPRA sia effettivamente attiva, i viaggiatori in cerca di tempi di percorrenza più brevi si sono riversati sulla cantonale. Risultato: Alto Ticino paralizzato intorno a mezzogiorno per circa una mezz'oretta.
A confermare la coda, lunga 5km, è anche il servizio infotraffico del TCS.
«Strada ferma, si procede a passo d'uomo da Ambrì e oltre», ci scrivono alcuni abitanti di Piotta, «è imbarazzante».
Ma c'è anche chi relativizza: «Fino a un po' di tempo fa qui non si poteva uscire e le strade erano deserte, è comunque un afflusso che può trasformarsi in opportunità per l'economia locale».
La situazione di questo luglio eccezionalmente rovente sull'asse nord-sud sta generando diversi malumori negli abitanti della regione, anche a causa dell'impatto sulla viabilità proprio della corsia preferenziale.