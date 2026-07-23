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Lavori, coda al Gottardo e colonna ferma... nel nucleo di Piotta

Altra giornata di traffico parassitario, e di malumori, sulle strade dell'Alto Ticino. Ma c'è anche chi ci vede un'opportunità.
Lavori, coda al Gottardo e colonna ferma... nel nucleo di Piotta
Foto lettore tio.ch
di Cronaca Ticino
Lavori, coda al Gottardo e colonna ferma... nel nucleo di Piotta
Altra giornata di traffico parassitario, e di malumori, sulle strade dell'Alto Ticino. Ma c'è anche chi ci vede un'opportunità.

Nuova giornata di controesodo e in Leventina è un'altra giornata di strade intrattabili.

A causa di un problema nel cantiere e, malgrado la CUPRA sia effettivamente attiva, i viaggiatori in cerca di tempi di percorrenza più brevi si sono riversati sulla cantonale. Risultato: Alto Ticino paralizzato intorno a mezzogiorno per circa una mezz'oretta.

A confermare la coda, lunga 5km, è anche il servizio infotraffico del TCS.

«Strada ferma, si procede a passo d'uomo da Ambrì e oltre», ci scrivono alcuni abitanti di Piotta, «è imbarazzante».

Ma c'è anche chi relativizza: «Fino a un po' di tempo fa qui non si poteva uscire e le strade erano deserte, è comunque un afflusso che può trasformarsi in opportunità per l'economia locale».

La situazione di questo luglio eccezionalmente rovente sull'asse nord-sud sta generando diversi malumori negli abitanti della regione, anche a causa dell'impatto sulla viabilità proprio della corsia preferenziale.


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