Uno sguardo al nuovo stabilimento industriale ferroviario di Arbedo-Castione

Impiegate oltre 400 persone

Nel nuovo impianto lavoreranno 360 collaboratrici e collaboratori e 80 apprendisti. Qui verrà concentrata la manutenzione delle flotte dei treni passeggeri Giruno, Astoro e Flirt TILO, oltre alle locomotive di vecchia generazione. Gli impianti, progettati per garantire elevata flessibilità, consentiranno anche l’adattamento a future flotte ferroviarie.

Altre opere

Parallelamente alla costruzione dell’edificio, sono in fase avanzata i lavori infrastrutturali nell’area circostante. È già visibile gran parte dei circa 10 chilometri di binari nuovi o rinnovati necessari al funzionamento del complesso. Tra le opere realizzate figura anche il sottopasso ciclopedonale Galletto, la cui apertura è prevista al completamento della nuova viabilità. I lavori si concentrano attualmente nei pressi della stazione di Castione-Arbedo, dove è in fase di completamento il binario 4, che entrerà in esercizio a fine 2026 e migliorerà la gestione del traffico sulla linea del San Gottardo e l’accesso al nuovo stabilimento.