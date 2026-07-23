La canicola prepara la quarta replica?

Per quanto concerne le eventuali allerte che saranno attivate e i dettagli delle singole giornate, così come per quelle che saranno l'intensità e la durata di questa prossima fiammata, occorre attendere che lo scenario si faccia più chiaro nel corso dei prossimi giorni. Ma i nostri vicini, come ci hanno tradizionalmente abituato in passato, hanno già iniziato ─ dall'Italia alla Francia ─ a suonare la gran cassa dell'anticiclone africano.

Nel frattempo, la parentesi di fresca tregua di questi giorni promette di proseguire almeno fino alla prima metà della prossima settimana, con giornate soleggiate e notti piacevolmente fresche. Un'interruzione al bel tempo è tuttavia attesa nel corso del prossimo fine settimana, tra sabato sera e la prima parte di domenica, con rovesci e temporali.