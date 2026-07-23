Abbatte la ringhiera e precipita nella scarpata
Incidente nel primo pomeriggio in via al Caneggio a Gudo. Il conducente se l'è cavata con ferite leggere e un grosso spavento
Incidente nel primo pomeriggio in via al Caneggio a Gudo. Il conducente se l'è cavata con ferite leggere e un grosso spavento
GUDO - Si è fortunatamente risolto solo con un ferimento leggero e un grande spavento del protagonista, l'incidente accaduto nel primo pomeriggio di giovedì, in via al Caneggio a Gudo.
Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, lo sventurato al volante di una Hyundai, stava percorrendo la strada quando, per motivi da stabilire, nell'affrontare una curva, ha perso il controllo del veicolo che ha abbattuto una ringhiera ed è precipitato nel sottostante dirupo per una ventina di metri.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che per il recupero del ferito hanno richiesto l'intervento degli specialisti dell'Unità di Intervento Tecnica dei pompieri della Capitale. Una volta recuperato, lo sventurato è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti.
Presente sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso alla circolazione