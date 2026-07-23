Pausa estiva, in attesa della prossima mostra

CHIASSO - Dopo il successo di critica e di pubblico della mostra dedicata a Max Bill, culminato con il finissage alla presenza del figlio dell’artista Jakob Bill, il m.a.x museo si prepara alla pausa estiva. La struttura resterà chiusa dal 25 luglio al 17 agosto 2026, compresi.



Intanto prende forma la prossima esposizione, intitolata Manifesti che passione! Una collezione di collezioni, che sarà visitabile da martedì 18 agosto a domenica 27 settembre. Inserita nel filone che il m.a.x. museo dedica periodicamente alla “grafica contemporanea”, la mostra propone una selezione di manifesti provenienti da importanti archivi entrati a far parte della collezione del Centro Culturale Chiasso.



L’esposizione è curata da Mario Piazza e Nicoletta Ossanna Cavadini. I dettagli saranno resi noti nelle prossime settimane.