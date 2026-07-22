La figlia più giovane di Brad Pitt vuole rinunciare al cognome del padre

I fratelli maggiori fanno da esempioVivienne segue l’esempio dei fratelli maggiori Shiloh (20), Zahara (21) e Maddox (24). Nel 2024 Shiloh, allora diciottenne, aveva presentato domanda al tribunale rinunciando ufficialmente al cognome del padre. Richieste analoghe da parte di Zahara e Maddox sono attualmente in corso, con l’obiettivo di mantenere i nomi registrati "Zahara Marley Jolie" e "Maddox Chivan Jolie". Le decisioni potrebbero arrivare nelle udienze previste per settembre.

Divorzio e controversieAngelina Jolie e Brad Pitt hanno tre figli biologici (Shiloh e i gemelli Vivienne e Knox). Inoltre, l’attore ha assunto il ruolo di padre per i figli adottivi di Jolie, Maddox, Pax e Zahara. La relazione tra le due star si è conclusa nel 2016, quando Jolie ha chiesto il divorzio, accusando Pitt di violenza fisica nei suoi confronti e verso i figli. La polizia ha indagato sui presunti episodi, ma le accuse sono state archiviate. Negli anni successivi sono proseguite controversie legali su custodia e questioni finanziarie.