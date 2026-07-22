La figlia più giovane di Brad Pitt vuole rinunciare al cognome del padre
Vivienne, 18 anni, ha presentato richiesta, sulla scia della scelta dei fratelli maggiori.
Vivienne, 18 anni, ha presentato richiesta, sulla scia della scelta dei fratelli maggiori.
LOS ANGELES - Vivienne, la figlia più giovane delle star di Hollywood divorziate Angelina Jolie (51) e Brad Pitt (62), intende cambiare nome. La diciottenne, registrata all’anagrafe come Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, vuole eliminare il cognome del padre. Lo riportano i media statunitensi citando documenti del tribunale. Secondo la rivista americana "People", la richiesta è stata presentata a Los Angeles e sul modulo sono stati indicati motivi "personali". Il tribunale avrebbe fissato un’udienza per l’inizio di novembre.
I fratelli maggiori fanno da esempioVivienne segue l’esempio dei fratelli maggiori Shiloh (20), Zahara (21) e Maddox (24). Nel 2024 Shiloh, allora diciottenne, aveva presentato domanda al tribunale rinunciando ufficialmente al cognome del padre. Richieste analoghe da parte di Zahara e Maddox sono attualmente in corso, con l’obiettivo di mantenere i nomi registrati "Zahara Marley Jolie" e "Maddox Chivan Jolie". Le decisioni potrebbero arrivare nelle udienze previste per settembre.
Divorzio e controversieAngelina Jolie e Brad Pitt hanno tre figli biologici (Shiloh e i gemelli Vivienne e Knox). Inoltre, l’attore ha assunto il ruolo di padre per i figli adottivi di Jolie, Maddox, Pax e Zahara. La relazione tra le due star si è conclusa nel 2016, quando Jolie ha chiesto il divorzio, accusando Pitt di violenza fisica nei suoi confronti e verso i figli. La polizia ha indagato sui presunti episodi, ma le accuse sono state archiviate. Negli anni successivi sono proseguite controversie legali su custodia e questioni finanziarie.