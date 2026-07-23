Una visita di cortesia, prima della partita di Conference

LUGANO - Il vicesindaco Roberto Badaracco ha ricevuto oggi a Palazzo Civico, per una visita di cortesia, Zenun Elezaj, sindaco della città di Klina (Repubblica del Kosovo), giunto a Lugano per assistere alla partita di andata del secondo turno di qualificazione della UEFA Conference League tra FC Lugano e FC Dukagjini, in programma in serata all’AIL Arena.



Nel corso dell’incontro, Badaracco ha presentato i principali tratti distintivi della città, illustrandone il percorso di sviluppo e gli elementi che ne definiscono l’identità. Ha sottolineato in particolare il carattere aperto e internazionale di Lugano, dove convivono cittadini di 141 nazionalità, la solidità del tessuto economico e imprenditoriale e il ruolo della città come polo riconosciuto dell’innovazione.



Ampio spazio è stato dedicato alle istituzioni accademiche e scientifiche attive sul territorio, tra cui l’Università della Svizzera italiana, la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, la Franklin University Switzerland, l’Istituto Dalle Molle di studi sull’Intelligenza Artificiale e il Centro Svizzero di Calcolo Scientifico. Queste realtà contribuiscono alla formazione di profili altamente qualificati, alla ricerca e alla diffusione delle conoscenze, rafforzando l’attrattività di Lugano e il suo ruolo nei settori della formazione, della ricerca e dell’innovazione.



L’incontro ha inoltre offerto l’occasione per illustrare gli investimenti promossi dalla città negli ambiti dello sport e della cultura. In ambito sportivo è stato presentato il progetto del Polo sportivo e degli eventi, con l’AIL Arena già operativa e il nuovo PalaRaiffeisen destinato ad ampliare l’offerta cittadina e a consolidare la capacità di ospitare manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale. Sul fronte culturale è stata evidenziata la centralità del LAC, punto di riferimento per la vita culturale e spazio di incontro e dialogo internazionale.



Con oltre 30’000 abitanti, la città di Klina si caratterizza per un’economia tradizionalmente legata all’agricoltura e all’allevamento e per un crescente impegno nella valorizzazione del proprio patrimonio naturale e culturale.



A Lugano risiedono 459 cittadini di nazionalità kosovara, secondo i dati aggiornati al 31 dicembre 2025. Il Kosovo occupa il nono posto tra le nazionalità maggiormente rappresentate in città.