Zali e le pressioni per un’assunzione: l’EOC prende le distanze dal passato

Interpellato da Radio Ticino, il nuovo presidente del CdA Andrea Bersani non ha dubbi: «Non vedo perché si debba prendere posizione. Fosse accaduto ieri, sarebbe diverso... Oggi prendiamo atto di quanto emerso: né io né il Consiglio di amministrazione eravamo a conoscenza di quella mail. L’allora presidente ha già preso posizione a suo tempo, spiegando i fatti dal suo punto di vista. Per me la questione si chiude lì».