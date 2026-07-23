Il PS: «Inaccettabile che Zali non entri nel merito e si dipinga come una vittima»

«Non è entrato nel merito e non ha smentito»

«Il consigliere di Stato ha risposto con un comunicato nel quale parla di violazione della propria privacy e di registrazioni ottenute illegalmente. Annuncia inoltre denunce, anche per i tre presidenti di partito. Ma, in maniera inaccettabile nei confronti dell’opinione pubblica e del ruolo che ricopre, non entra nel merito della vicenda e prova a dipingersi come vittima. Al di là delle possibili e ipotetiche implicazioni penali della vicenda, che sono di esclusiva competenza della magistratura, le frasi pronunciate dal consigliere di Stato Zali (che lui non ha formalmente smentito) indicano un atteggiamento prevaricatore che nulla ha a che vedere con il comportamento che ci si aspetta da un consigliere di Stato».