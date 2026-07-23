Correva sui binari: il macchinista ferma il treno e lo mette al sicuro
La persona, «in situazione di disagio psichico», è stata poi presa in carico dal profilo medico
La persona, «in situazione di disagio psichico», è stata poi presa in carico dal profilo medico
MENDRISIO - Un’interruzione del traffico ferroviario si è verificata mercoledì 22 luglio intorno alle 19.20 sulla linea tra Mendrisio e Chiasso. Il disagio ha coinvolto un convoglio della linea RE80 e sarebbe durato tra i 20 e i 25 minuti.
Secondo una segnalazione ricevuta in redazione, lo stop sarebbe stato causato dalla presenza di una persona sui binari. L’uomo, alla vista del treno in avvicinamento, non si sarebbe spostato, continuando invece a correre lungo i binari. Durante l’episodio sarebbe caduto più volte per poi rialzarsi, arrivando anche a colpire con i pugni i vagoni.
Sempre stando alle informazioni raccolte, un macchinista sarebbe intervenuto per allontanarlo dai binari e metterlo in sicurezza, accompagnandolo fino alla stazione di Mendrisio. Quel che è certo è l'intervento di una pattuglia della Polizia cantonale, che ci è stato confermato dai diretti interessati e che ha riguardato una persona «in situazione di disagio psichico».
La pattuglia ha accompagnato la persona protagonista dell'intervento presso la struttura sanitaria di riferimento, ovvero l'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale proprio di Mendrisio, «affinché potesse essere presa a carico dal profilo medico».
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