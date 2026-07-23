Correva sui binari: il macchinista ferma il treno e lo mette al sicuro

Sempre stando alle informazioni raccolte, un macchinista sarebbe intervenuto per allontanarlo dai binari e metterlo in sicurezza, accompagnandolo fino alla stazione di Mendrisio. Quel che è certo è l'intervento di una pattuglia della Polizia cantonale, che ci è stato confermato dai diretti interessati e che ha riguardato una persona «in situazione di disagio psichico».

La pattuglia ha accompagnato la persona protagonista dell'intervento presso la struttura sanitaria di riferimento, ovvero l'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale proprio di Mendrisio, «affinché potesse essere presa a carico dal profilo medico».