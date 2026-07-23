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Zali rinuncia. Temporaneamente

La responsabilità politica del settore della Magistratura e della Polizia cantonale passa nelle mani di Marina Carobbio Guscetti.
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di Cronaca Ticino
Zali rinuncia. Temporaneamente
La responsabilità politica del settore della Magistratura e della Polizia cantonale passa nelle mani di Marina Carobbio Guscetti.

BELLINZONA - Un passo richiesto da più parti, atteso, che alla fine è arrivato. Il Consigliere di Stato Claudio Zali ha deciso di rinunciare temporaneamente, e fino al termine degli accertamenti, alla responsabilità politica del settore della Magistratura e della Polizia cantonale. Una decisione accolta dal Governo.

In questa fase transitoria, la responsabilità sarà assunta dal Governo ed esercitata tramite la vicepresidente Marina Carobbio Guscetti.

Il Consiglio di Stato, riunitosi oggi in corpore in seduta straordinaria, ha preso atto dell’apertura di un’istruttoria da parte del Ministero pubblico nei confronti del Consigliere di Stato Claudio Zali riguardante la questione del minorenne incarcerato alla Farera.

Il Consigliere di Stato Claudio Zali, che ad oggi non è stato sentito dalla Magistratura, ha ribadito «di non aver commesso alcuna irregolarità».  

In merito alle registrazioni audio, il Governo «ha preso atto delle spiegazioni fornite dal Presidente del Consiglio di Stato, il quale si riserva di esprimersi pubblicamente al riguardo prossimamente».  

Il Governo, in conclusione, ha voluto stigmatizzare «ogni forma di violenza» ribadendo «la propria ferma condanna nei confronti dell'incitamento alla violenza, anche verbale, e intende inoltre rafforzare a ogni livello la prevenzione e la lotta alla violenza di genere».

Sulla vicenda del messaggio di posta elettronica, risalente al luglio 2020, inviato dal Consigliere di Stato Claudio Zali all’allora Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC), il Governo cantonale ha inoltre ritenuto «discutibili i toni e le modalità utilizzate».

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