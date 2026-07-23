Dalle ceneri della Steiner una nuova multiclasse a Vezia
L'ambizione di un gruppo di ex-docenti dell'istituto di Origlio, ora riuniti in associazione: «Speriamo di poter partire già da settembre».
L'ambizione di un gruppo di ex-docenti dell'istituto di Origlio, ora riuniti in associazione: «Speriamo di poter partire già da settembre».
VEZIA - Dopo un primo anno di attività dedicato a doposcuola con supporto didattico/pedagogico e a laboratori pomeridiani di arte, natura e artigianato, l’Associazione Stella del Mattino di Vezia punta a compiere il passo successivo.
L'obiettivo, negli spazi degli ex archivi di Villa Negroni, è l'apertura di una scuola a tempo pieno per il prossimo anno scolastico. Il progetto nasce dalla determinazione di un nucleo di maestri e genitori riorganizzatisi a seguito della chiusura della scuola Steiner di Origlio.
«L'intenzione è avviare una pluriclasse a fine agosto 2026», spiega Sophia Saint Blancat, tra i fondatori del progetto. «Vogliamo guardare avanti e garantire un percorso educativo autonomo e indipendente sul territorio».
La documentazione necessaria è già stata presentata al DECS e le formalità comunali sono quasi concluse. L'ultimo tassello resta il raggiungimento del numero minimo di iscritti per far partire la sezione.
«Non abbiamo ancora la certezza matematica, poiché non è ancora stata raggiunta la quota minima di bambini», precisa la rappresentante dell'associazione.
Se l’autorizzazione attuale a Vezia sarà valida per un anno, l'ambizione a lungo termine è trovare una sede stabile e coprire l'intero primo ciclo steineriano, aprendo così le porte anche ai ragazzi delle medie.
Nei prossimi giorni l'associazione terrà una serata informativa per le famiglie. L'effettivo avvio dipenderà dalle prossime iscrizioni, ma tra i promotori prevale la fiducia di poter gettare le basi per il futuro della comunità locale.
Scuola Steiner di Origlio, cronologia di una chiusura
Nel marzo 2025 la Scuola Steiner di Origlio aveva comunicato di aver ricevuto un aiuto straordinario da due fondazioni svizzere legate al movimento Steiner per garantire la continuità dell'anno scolastico, dopo un periodo di difficoltà economiche dovute al calo degli studenti. Nonostante l'elaborazione di nuovi progetti per il futuro e il coinvolgimento delle famiglie, molte di queste avevano iniziato a valutare alternative nelle scuole pubbliche, preoccupate per l'incertezza sul futuro dell'istituto.
A maggio 2025 una mail aveva annunciato la nascita della scuola EOS, sempre a Origlio e ispirata alla pedagogia Waldorf, lasciando però irrisolti i dubbi sulla sorte della Steiner e generando delusione tra i genitori per la gestione e il rischio di smembramento della comunità scolastica. EOS, non è però mai riuscita ad aprire i battenti.
Il 18 luglio 2025 è infine arrivata l'ufficialità della chiusura: la Scuola Steiner di Origlio non avrebbe riaperto a settembre, avendo avviato la procedura di auto fallimento e dovendo liberare gli spazi entro metà agosto, con la scuola EOS pronta a subentrare nella stessa sede.