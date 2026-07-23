Dalle ceneri della Steiner una nuova multiclasse a Vezia

Scuola Steiner di Origlio, cronologia di una chiusura



Nel marzo 2025 la Scuola Steiner di Origlio aveva comunicato di aver ricevuto un aiuto straordinario da due fondazioni svizzere legate al movimento Steiner per garantire la continuità dell'anno scolastico, dopo un periodo di difficoltà economiche dovute al calo degli studenti. Nonostante l'elaborazione di nuovi progetti per il futuro e il coinvolgimento delle famiglie, molte di queste avevano iniziato a valutare alternative nelle scuole pubbliche, preoccupate per l'incertezza sul futuro dell'istituto.



A maggio 2025 una mail aveva annunciato la nascita della scuola EOS, sempre a Origlio e ispirata alla pedagogia Waldorf, lasciando però irrisolti i dubbi sulla sorte della Steiner e generando delusione tra i genitori per la gestione e il rischio di smembramento della comunità scolastica. EOS, non è però mai riuscita ad aprire i battenti.



Il 18 luglio 2025 è infine arrivata l'ufficialità della chiusura: la Scuola Steiner di Origlio non avrebbe riaperto a settembre, avendo avviato la procedura di auto fallimento e dovendo liberare gli spazi entro metà agosto, con la scuola EOS pronta a subentrare nella stessa sede.