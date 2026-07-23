Caso Zali, la politica può destituire un "ministro"?

La procedura (art. 92 LGC) è promossa dall'Ufficio presidenziale, a cui spetta il compito di verificare se siano date o meno le condizioni per procedere. Quindi (art. 94 LGC), l'UP «non dà seguito alla procedura se accerta all'unanimità che la condanna definitiva non si riferisce a crimini o delitti contrari alla dignità della carica» o «in caso contrario, comunica al Gran Consiglio l'apertura di una procedura di destituzione». A questo punto, il legislativo è chiamato a nominare (art. 95 LGC) una Commissione speciale formata da 7 membri e incaricata «di formulare un preavviso motivato» e il consigliere di Stato interessato ha il diritto di essere sentito e assistito da un avvocato.