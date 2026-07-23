Buskers e «il piacere di ridere insieme»

Una canzone folgorante

Ciò che avviene dalle 18 in avanti - le performance, il brivido, la gioia - è sotto gli occhi di tutti, mentre il dietro le quinte dell'evento può sfuggire ai più. Per questo motivo abbiamo chiesto a Ilenia Ricci, programmatrice di Lugano Buskers Festival insieme a Damiano Merzari, di guidare noi (e, di conseguenza, voi che leggerete questo articolo) nelle pieghe di questo affascinante evento. Si parte proprio dallo slogan che caratterizza Buskers Festival: "Mi piace stare insieme a te" «è il verso di una canzone ("Non ci sto", ndr) che ci è stata regalata da Sibode DJ».

C'è stato un momento l'anno scorso, durante l'after del sabato del festival, che l'artista ha cantato questo brano e ha folgorato i responsabili della rassegna: «Ma questo è il senso che vogliamo dare all'edizione 2026». Si è arrivati quindi alla richiesta di una versione ad hoc, «che è il jingle di quest'anno e che trovate sulla home page del sito. Abbiamo proposto a tutti gli artisti e artiste che performeranno durante il Buskers se vogliono introdurla nel loro set. Non sappiamo se succederà oppure no, magari sì; questo dà proprio il senso della comunità che si crea in questi giorni».