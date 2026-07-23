OCST donna-lavoro: «La sospensione di Zali va valutata»

«Ricordiamo - viene fatto notare - che la violenza di genere colpisce in misura preponderante le donne, con conseguenze che incidono profondamente sulla loro libertà, sicurezza e partecipazione alla vita sociale e professionale. Per questo riteniamo che chi ricopre la più alta carica del Governo cantonale, sia chiamato a garantire, anche attraverso il proprio comportamento e il proprio linguaggio, un esempio coerente con i valori e i principi che guidano l'azione dello Stato, in particolare nel contrasto alla violenza di genere e a ogni forma di violenza».

