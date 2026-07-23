Una lettera a tutti i granconsiglieri: «Chiediamo a Zali di dimettersi»

Particolarmente grave è il contrasto tra le espressioni attribuite al consigliere di Stato e l'impegno che il Governo dichiara di assumere nella prevenzione della violenza e delle discriminazioni nei confronti delle donne. Non è credibile promuovere campagne istituzionali sul rispetto, sull'uguaglianza e sulla dignità delle donne quando uno dei membri del Governo è associato a parole di tale violenza e sceglie di non confrontarsi pubblicamente con esse.

