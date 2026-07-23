Una lettera a tutti i granconsiglieri: «Chiediamo a Zali di dimettersi»
L'MPS ha inviato a tutti i deputati uno scritto che vuole essere un appello al consigliere di Stato, chiedendo di sottoscriverlo.
BELLINZONA - Dopo una prima tagliente presa di posizione, l'MPS sgancia la bomba. Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi hanno inviato una comunicazione a tutti i deputati del Gran Consiglio chiedendo loro di firmare un appello pubblico in cui viene apertamente chiesto a Claudio Zali di rassegnare le dimissioni.
I granconsiglieri che intendono sottoscriverlo dovranno farsi avanti entro domenica alle 16.
Questo il contenuto dello scritto:
Appello pubblico a Claudio Zali
Le sottoscritte deputate ed i sottoscritti deputati ritengono che gli sviluppi emersi negli ultimi giorni abbiano irrimediabilmente compromesso la credibilità politica e istituzionale del consigliere di Stato Claudio Zali.
Le registrazioni audio rese pubbliche contengono espressioni di una gravità estrema e profondamente degradanti nei confronti delle donne. Al di là delle modalità con cui tali registrazioni sono state diffuse, il loro contenuto è ormai noto all'opinione pubblica e non è mai stato smentito. Il consigliere di Stato ha scelto di non confrontarsi con quelle parole, limitandosi a denunciare la violazione della propria sfera privata, senza fornire alcuna spiegazione sul loro contenuto. Un silenzio che non può che aggravare il venir meno della sua credibilità istituzionale.
A questo si aggiunge un secondo elemento di estrema rilevanza: la notizia, resa pubblica oggi, secondo cui il consigliere di Stato risulta indagato (per abuso di autorità e tentata coazione) nell'ambito della vicenda del quattordicenne finito in carcere. Anche in questo caso (sul quale è stata attivata l’alta vigilanza da parte del Gran Consiglio) valgono pienamente la presunzione d'innocenza e le garanzie dello Stato di diritto. Tuttavia, sul piano della responsabilità politica, il cumulo di questi fatti determina una perdita di credibilità che non può più essere ignorata.
Un membro del Consiglio di Stato non esercita soltanto competenze amministrative: rappresenta le istituzioni, ne incarna i valori e gode dell'autorevolezza necessaria per guidare l'azione pubblica. Tale autorevolezza presuppone fiducia, credibilità e capacità di rappresentare l'intera popolazione.
Particolarmente grave è il contrasto tra le espressioni attribuite al consigliere di Stato e l'impegno che il Governo dichiara di assumere nella prevenzione della violenza e delle discriminazioni nei confronti delle donne. Non è credibile promuovere campagne istituzionali sul rispetto, sull'uguaglianza e sulla dignità delle donne quando uno dei membri del Governo è associato a parole di tale violenza e sceglie di non confrontarsi pubblicamente con esse.
Per queste ragioni riteniamo che la permanenza del consigliere di Stato Claudio Zali in Governo rischia di compromettere la credibilità dell'intero Consiglio di Stato e delle istituzioni cantonali.
Chiediamo pertanto al consigliere di Stato Claudio Zali di rassegnare le proprie dimissioni e invitiamo il Consiglio di Stato a prendere atto che, nelle attuali circostanze, non sussistono più le condizioni politiche e istituzionali affinché egli possa continuare a esercitare la propria funzione con la necessaria autorevolezza e credibilità.
Le seguenti Gran Consigliere, i seguenti Gran Consiglieri
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