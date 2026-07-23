Rissa a bordo, volo EasyJet costretto a rientrare a Tenerife
La lite ha coinvolto una decina di passeggeri e ha messo a rischio la sicurezza del viaggio. All'atterraggio è intervenuta la polizia.
TENERIFE - Una rissa tra circa dieci passeggeri ha costretto un aereo EasyJet diretto a Liverpool a tornare indietro, verso Tenerife. L’episodio è avvenuto martedì sera sul volo EZY3352.
Secondo quanto comunicato dall’associazione dei controllori di volo spagnoli sulla piattaforma X, il pilota ha deciso di rientrare all’aeroporto di Tenerife Sud circa 30 minuti dopo la partenza, poiché la situazione a bordo metteva in pericolo la sicurezza del volo. L’equipaggio ha informato la torre di controllo e richiesto la presenza della polizia all’atterraggio.
Il rientro è stato accelerato e il dispiegamento delle forze dell’ordine coordinato in aeroporto. L’aereo, con 186 passeggeri a bordo, è atterrato senza ulteriori incidenti e ha lasciato la pista regolarmente.
La polizia era presente per intervenire nei confronti dei passeggeri coinvolti nella lite. Al momento non sono stati resi noti dettagli su eventuali arresti o feriti, né sulle cause della rissa.
Un portavoce di EasyJet ha confermato l’accaduto, sottolineando che la compagnia non tollera comportamenti molesti o aggressivi. Gli equipaggi, ha aggiunto, sono addestrati ad agire rapidamente per garantire la sicurezza del volo e dei passeggeri. Dopo lo stop, il volo è poi nuovamente decollato verso Liverpool.