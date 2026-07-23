Rissa a bordo, volo EasyJet costretto a rientrare a Tenerife

Il rientro è stato accelerato e il dispiegamento delle forze dell’ordine coordinato in aeroporto. L’aereo, con 186 passeggeri a bordo, è atterrato senza ulteriori incidenti e ha lasciato la pista regolarmente.

La polizia era presente per intervenire nei confronti dei passeggeri coinvolti nella lite. Al momento non sono stati resi noti dettagli su eventuali arresti o feriti, né sulle cause della rissa.