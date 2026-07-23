Ancora bombardamenti nella notte contro Iran

Le forze statunitensi hanno colpito obiettivi militari iraniani, tra cui infrastrutture marittime, depositi di missili e droni, siti di sorveglianza costiera e sistemi di difesa aerea.

Secondo l'Iran, gli americani avrebbero attaccato anche la città di Bushehr dove si trova una centrale nucleare. Frattanto, il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo Stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica.