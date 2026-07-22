Riaperta la galleria di Apollo del Louvre

Emerse delle criticità

Il maxi-furto ha rivelato una serie di falle nella sicurezza del Louvre, a cominciare dalla videosorveglianza, ma anche incuria e obsolescenza delle strutture del museo, oltre che le ricorrenti perdite d'acqua e le critiche per la scarsità dei servizi igienici. Episodi che hanno finito per scatenare una crisi interna, lo scorso inverno, con proteste e scioperi a ripetizione del personale e anche le dimissioni dell'ex presidente, Laurence des Cars.