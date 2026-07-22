Cerca e trova immobili
Segnalaci
ITALIA

Auto sulla folla a Modena, muore una 55enne che era tra i feriti

La donna è deceduta in ospedale dopo due mesi di ricovero.
Auto sulla folla a Modena, muore una 55enne che era tra i feriti
Imago
Fonte Ats Ans
di Redazione
Auto sulla folla a Modena, muore una 55enne che era tra i feriti
La donna è deceduta in ospedale dopo due mesi di ricovero.

MODENA/BOLOGNA - Non ce l’ha fatta la donna di 55 anni rimasta gravemente ferita nell’episodio avvenuto il 16 maggio nel centro di Modena, quando un’auto guidata da un 31enne si era scagliata sulla folla. La donna è deceduta in mattinata, dopo due mesi di ricovero.

Nell’impatto erano rimaste ferite otto persone, di cui tre in modo grave. La 55enne era stata subito ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Maggiore dell’Azienda Usl di Bologna.

ITALIA
Passanti falciati dall'auto impazzita: chi è Salim El Koudri

Nelle scorse settimane la paziente era stata trasferita all’Ospedale Civile di Baggiovara, struttura dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, dove è morta.

Con il decesso della donna si aggrava il bilancio dell’investimento, che aveva suscitato forte impressione in città per la dinamica e il numero di persone coinvolte.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
autofollagravemente feritainvestimentomodenamorta
CORRELATI
Passanti falciati dall'auto impazzita: chi è Salim El Koudri
ITALIA
2 mesi
26

Passanti falciati dall'auto impazzita: chi è Salim El Koudri

Modena, auto piomba sui pedoni in centro: sette i feriti, quattro in gravi condizioni
ITALIA
2 mesi

Modena, auto piomba sui pedoni in centro: sette i feriti, quattro in gravi condizioni

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
De Sica «all'apice della cialtronaggine più spudorata»
LIVE
TEGNA
10 ore
42

De Sica «all'apice della cialtronaggine più spudorata»

Piloti ubriachi ma pronti al decollo, decisivo l’intervento dei colleghi
LIVE
GINEVRA
1 gior
26
173

Piloti ubriachi ma pronti al decollo, decisivo l’intervento dei colleghi

Yoan è stato ritrovato al confine con l'Italia: voleva andare a Como
LIVE
CANTONE
2 gior

Yoan è stato ritrovato al confine con l'Italia: voleva andare a Como

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC
LIVE
SVIZZERA
2 gior

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC

«A quando la prossima disgrazia?»
LIVE
CANTONE
1 gior
34
119

«A quando la prossima disgrazia?»

Lindsey Vonn, il calvario continua: «La mia caviglia è ancora rotta»
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
7
43

Lindsey Vonn, il calvario continua: «La mia caviglia è ancora rotta»

7€ per un cappuccino, 80€ per il lettino in spiaggia: turisti in fuga dalla euro-Croazia
LIVE
VACANZE
20 ore
31
95

7€ per un cappuccino, 80€ per il lettino in spiaggia: turisti in fuga dalla euro-Croazia

Feriti e fuga dal concerto: «Noi sotto la grandinata, situazione assurda»
LIVE
CANTONE/ITALIA
3 gior
74
95

Feriti e fuga dal concerto: «Noi sotto la grandinata, situazione assurda»

Un quartiere esasperato dai furti: «C'è nervosismo»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
100
182

Un quartiere esasperato dai furti: «C'è nervosismo»

Violento e scorretto, Paredes "buco nero" della finale
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
30
95

Violento e scorretto, Paredes "buco nero" della finale

Lampi, tuoni e pure la grandine: in Ticino una mattinata temporalesca
LIVE
METEO
1 gior
1
31

Lampi, tuoni e pure la grandine: in Ticino una mattinata temporalesca

Giocava a pochi metri dalla riva, bimba di 9 anni scompare nel lago di Como
LIVE
CONFINE
1 gior
3

Giocava a pochi metri dalla riva, bimba di 9 anni scompare nel lago di Como

Ricondizionato ma non troppo: «Per me questa è una presa in giro»
LIVE
CANTONE
1 gior
25
33

Ricondizionato ma non troppo: «Per me questa è una presa in giro»

Notte movimentata: tre uomini in fuga
LIVE
CUGNASCO-GERRA
3 gior

Notte movimentata: tre uomini in fuga

FFS sotto pressione per le «multe di pochi secondi»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
43
79

FFS sotto pressione per le «multe di pochi secondi»

Manie di protagonismo: Trump prova a "rubare" la coppa
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
18
94

Manie di protagonismo: Trump prova a "rubare" la coppa

Sfoghi in coda
LIVE
CANTONE
10 ore
60

Sfoghi in coda

«Dobbiamo affrontare un'altra estate in queste condizioni?»
LIVE
CANTONE
1 gior
68
179

«Dobbiamo affrontare un'altra estate in queste condizioni?»

Rissa dopo la finale, scatta l'inchiesta della FIFA
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
19
47

Rissa dopo la finale, scatta l'inchiesta della FIFA

Maionchi, Parmelin, Saviano con Navalnaya: tutti i nomi di Endorfine 2026
LIVE
CANTONE
2 gior
10
77

Maionchi, Parmelin, Saviano con Navalnaya: tutti i nomi di Endorfine 2026

La donna trovata senza testa e arti in un campo è stata identificata
LIVE
SOLETTA
1 gior

La donna trovata senza testa e arti in un campo è stata identificata

La Spagna domina, soffre e poi scrive la storia: è campione del mondo
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
37
149

La Spagna domina, soffre e poi scrive la storia: è campione del mondo

Auto investe un motociclista fermo a un semaforo e lo getta a 100 metri di distanza
LIVE
GINEVRA
3 gior

Auto investe un motociclista fermo a un semaforo e lo getta a 100 metri di distanza

Luglio sempre più rovente sulla A2, ed è un altro rientro da dimenticare
LIVE
TRAFFICO
1 gior
11
59

Luglio sempre più rovente sulla A2, ed è un altro rientro da dimenticare

Noemi cade dal palco: ferita, finisce in ospedale
LIVE
ITALIA
2 gior

Noemi cade dal palco: ferita, finisce in ospedale

Audio compromettenti (e autentici?): «Zali deve chiarire»
LIVE
CANTONE
9 ore
28
96

Audio compromettenti (e autentici?): «Zali deve chiarire»

Mondiale a 64 e la Svizzera resta a casa? «Il rischio c'è»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
30

Mondiale a 64 e la Svizzera resta a casa? «Il rischio c'è»

La crisi di Volkswagen si abbatte anche sulla Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
9
16

La crisi di Volkswagen si abbatte anche sulla Svizzera

Coppa e 50 milioni per la Spagna, la Svizzera si "accontenta" di 15 milioni
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
12
34

Coppa e 50 milioni per la Spagna, la Svizzera si "accontenta" di 15 milioni

Recuperato senza vita il corpo della bambina annegata nel lago di Como
LIVE
CONFINE
17 ore

Recuperato senza vita il corpo della bambina annegata nel lago di Como

«Vendere Swiss è stato uno dei più grandi errori della Svizzera»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
23
96

«Vendere Swiss è stato uno dei più grandi errori della Svizzera»

Violenza gratuita, spettacolo indegno
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
44

Violenza gratuita, spettacolo indegno

Un frontale ha causato la chiusura del tunnel, veicoli distrutti
LIVE
SAN BERNARDINO (GR)
2 gior

Un frontale ha causato la chiusura del tunnel, veicoli distrutti

«Mi fa male l’anima, scusatemi»
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
18
73

«Mi fa male l’anima, scusatemi»

Dal "Born to be licked" al femminicidio di Faido: «È un'emergenza sociale»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
65
93

Dal "Born to be licked" al femminicidio di Faido: «È un'emergenza sociale»

Prova a vendere il campo non suo: "La FIFA deve andarsene"
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
5
69

Prova a vendere il campo non suo: "La FIFA deve andarsene"

Schiaffi all'Argentina: "Calcio 1 - Criminali 0, grazie a Dio"
LIVE
RASSEGNA STAMPA
2 gior
12
59

Schiaffi all'Argentina: "Calcio 1 - Criminali 0, grazie a Dio"

Zero coraggio, coscienza sporca, risultati modesti: Bottani affonda Croci-Torti
LIVE
LUGANO
8 ore
39
90

Zero coraggio, coscienza sporca, risultati modesti: Bottani affonda Croci-Torti

Listeria nella raclette, uno svizzero è morto...ma Berna è rimasta in silenzio
LIVE
SVIZZERA
2 gior
8
69

Listeria nella raclette, uno svizzero è morto...ma Berna è rimasta in silenzio

In prima linea contro i pedofili, intanto Patrick Frei abusava della figliastra
LIVE
SVIZZERA
22 ore

In prima linea contro i pedofili, intanto Patrick Frei abusava della figliastra

Cani a passeggio: scatta l'obbligo di pulire anche la pipì
LIVE
CHIASSO
20 ore
49
205

Cani a passeggio: scatta l'obbligo di pulire anche la pipì

Oltre 12 anni di incertezze
LIVE
CANTONE
2 gior
31
54

Oltre 12 anni di incertezze

Prime parole di Embolo dopo il disastro-Mondiale
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
15
68

Prime parole di Embolo dopo il disastro-Mondiale

Aggressione nella notte: 24enne rumeno finisce in ospedale
LIVE
LUGANO
3 gior
16
39

Aggressione nella notte: 24enne rumeno finisce in ospedale

Zali replica: «Violata la mia sfera privata». E annuncia denunce
LIVE
CANTONE
3 ore
150

Zali replica: «Violata la mia sfera privata». E annuncia denunce

Gabriele è tornato a casa e «sta bene»
LIVE
RIVA SAN VITALE
2 gior

Gabriele è tornato a casa e «sta bene»

Ha vinto il Mondiale, ora si tatuerà il volto del suo allenatore
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
5
32

Ha vinto il Mondiale, ora si tatuerà il volto del suo allenatore

Quando viaggiare diventa un privilegio: storie di chi rinuncia alle ferie
LIVE
CANTONE
10 ore
15
33

Quando viaggiare diventa un privilegio: storie di chi rinuncia alle ferie

Il ghiacciolo nato per essere leccato scatena un polverone
LIVE
CANTONE
4 ore
81
182

Il ghiacciolo nato per essere leccato scatena un polverone

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Prima il video, poi Mamdani si arrende: «Non posso arrestare Netanyahu»
LIVE
STATI UNITI
5 min

Prima il video, poi Mamdani si arrende: «Non posso arrestare Netanyahu»

Mosca amplia la lista dei pregiudicati che possono unirsi all'esercito
LIVE
RUSSIA
41 min
1

Mosca amplia la lista dei pregiudicati che possono unirsi all'esercito

Trump: «Se l'Iran spara a Hormuz colpiremo un ponte o una centrale elettrica»
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 ora
3

Trump: «Se l'Iran spara a Hormuz colpiremo un ponte o una centrale elettrica»

15 anni dagli attentati di Oslo e Utøya
LIVE
NORVEGIA
2 ore
3

15 anni dagli attentati di Oslo e Utøya

Maduro torna in tribunale a New York
LIVE
STATI UNITI
2 ore
3

Maduro torna in tribunale a New York

Testa e braccio fuori dall'aereo a 4.500 metri: due minuti interminabili a 600 km/h
LIVE
GRECIA
3 ore
11
25

Testa e braccio fuori dall'aereo a 4.500 metri: due minuti interminabili a 600 km/h

OpenAI, modelli fuori controllo: hackerata altra piattaforma
LIVE
STATI UNITI
4 ore
1
14

OpenAI, modelli fuori controllo: hackerata altra piattaforma

Trovato morto Siad, presunto reclutatore di Epstein
LIVE
FRANCIA
5 ore
4

Trovato morto Siad, presunto reclutatore di Epstein

Perquisizioni presso Deutsche Bank (di nuovo)
LIVE
GERMANIA
5 ore
8

Perquisizioni presso Deutsche Bank (di nuovo)

Alta tensione in Sicilia: gli incendi si moltiplicano su tutta l'isola
LIVE
ITALIA
6 ore

Alta tensione in Sicilia: gli incendi si moltiplicano su tutta l'isola