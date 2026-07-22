Auto sulla folla a Modena, muore una 55enne che era tra i feriti
La donna è deceduta in ospedale dopo due mesi di ricovero.
MODENA/BOLOGNA - Non ce l’ha fatta la donna di 55 anni rimasta gravemente ferita nell’episodio avvenuto il 16 maggio nel centro di Modena, quando un’auto guidata da un 31enne si era scagliata sulla folla. La donna è deceduta in mattinata, dopo due mesi di ricovero.
Nell’impatto erano rimaste ferite otto persone, di cui tre in modo grave. La 55enne era stata subito ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Maggiore dell’Azienda Usl di Bologna.
Nelle scorse settimane la paziente era stata trasferita all’Ospedale Civile di Baggiovara, struttura dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, dove è morta.
Con il decesso della donna si aggrava il bilancio dell’investimento, che aveva suscitato forte impressione in città per la dinamica e il numero di persone coinvolte.
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