Trump: «Se l'Iran spara a Hormuz colpiremo un ponte o una centrale elettrica»
Nuova escalation verbale tra Stati Uniti e Iran dopo le dichiarazioni di Trump.
Nuova escalation verbale tra Stati Uniti e Iran dopo le dichiarazioni di Trump.
NEW YORK - Donald Trump torna a minacciare l'Iran. «Da questo momento in poi, ogni volta che l'Iran sparerà contro una nave nello Stretto di Hormuz, che si tratti di missili, razzi, droni o qualsiasi altro dispositivo o arma, gli Stati Uniti bombarderanno e distruggeranno un ponte o una centrale elettrica, inclusi quelli situati vicino o all'interno della capitale, Teheran», ha scritto il presidente Usa sul suo social Truth.
Iran, non c'è alcun impianto nucleare a Kuh-e Kolang
«Non esiste alcun impianto nucleare segreto a Kuh-e Kolang Gaz La (nota anche come Pickaxe Mountain, ndr), nell'Iran centrale», ha invece dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri, Esmaeil Baghaei, dopo che il presidente Donald Trump aveva minacciato di colpire il "sito nucleare".
«L'ossessione degli Stati Uniti per Kuh-e Kolang è solo un pretesto fabbricato per attacchi, distruzione e sabotaggi», ha affermato Baghaei su X.