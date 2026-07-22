Trump: «Se l'Iran spara a Hormuz colpiremo un ponte o una centrale elettrica»

Iran, non c'è alcun impianto nucleare a Kuh-e Kolang

«Non esiste alcun impianto nucleare segreto a Kuh-e Kolang Gaz La (nota anche come Pickaxe Mountain, ndr), nell'Iran centrale», ha invece dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri, Esmaeil Baghaei, dopo che il presidente Donald Trump aveva minacciato di colpire il "sito nucleare".

«L'ossessione degli Stati Uniti per Kuh-e Kolang è solo un pretesto fabbricato per attacchi, distruzione e sabotaggi», ha affermato Baghaei su X.