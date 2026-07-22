I modelli di IA che sono alla base di strumenti come chatbot e generatori di immagini sono noti come agenti quando agiscono autonomamente per svolgere compiti nel mondo reale. Con il rapido progresso tecnologico, la sicurezza informatica è al centro dell'attenzione, dato il rischio che l'IA avanzata individui i punti deboli dei software esistenti prima che lo facciano gli esseri umani.

OpenAI ha affermato che l'incidente ha coinvolto una combinazione di modelli, tra cui il recente GPT-5.6 Sol «e un modello pre-release ancora più performante». L'azienda stava cercando di valutare le capacità di hacking dei modelli impostando dei compiti in un ambiente di test digitale strettamente controllato, dove l'accesso a Internet era limitato per motivi di sicurezza.