STATI UNITI
Maduro torna in tribunale a New York
Terza apparizione pubblica dall'arresto di gennaio per l'ex presidente venezuelano
GETTY IMAGES
Fonte Ats Ans
Maduro torna in tribunale a New York
Terza apparizione pubblica dall'arresto di gennaio per l'ex presidente venezuelano
NEW YORK - Nicolas Maduro torna in tribunale a New York. Nella sua terza apparizione pubblica da quando è stato arrestato lo scorso gennaio, l'ex presidente del Venezuela sarà presente a un'udienza procedurale.
Nel corso dell'udienza, i suoi legali chiederanno al giudice di fissare la data di avvio del processo. Secondo quanto indicato, il dibattimento potrebbe iniziare nel 2027, con l'ipotesi di giugno come periodo più probabile.
Si tratta di un passaggio chiave nell'iter giudiziario a carico dell'ex capo di Stato, che prosegue negli Stati Uniti dopo l'arresto avvenuto all'inizio dell'anno. Ulteriori dettagli sul calendario del processo potrebbero emergere al termine dell'udienza.
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