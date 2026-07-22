RUSSIA
Mosca amplia la lista dei pregiudicati che possono unirsi all'esercito
Nuove eccezioni legali consentiranno l'arruolamento di cittadini con condanne per reati gravi in tempo di guerra.
iMAGO (ARCHIVIO)
Fonte Ats Ans
Mosca amplia la lista dei pregiudicati che possono unirsi all'esercito
Nuove eccezioni legali consentiranno l'arruolamento di cittadini con condanne per reati gravi in tempo di guerra.
MOSCA - La Duma di Stato russa ha approvato in prima lettura un disegno di legge che amplia le categorie di precedenti penali che non escludono la possibilità stipulare contratti con il ministero della Difesa in tempo di guerra o mobilitazione.
Le modifiche alla Legge "Sul servizio militare e il dovere d'ufficio" eliminano le restrizioni ai cittadini condannati per associazione a delinquere, interferenza con il funzionamento di infrastrutture critiche, traffico di stupefacenti, furto di materiale nucleare.
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