15 anni dagli attentati di Oslo e Utøya

Ammirazione per i parenti delle vittimeSkjervø ha sottolineato che il dolore dei familiari delle vittime non può essere pienamente compreso da chi non lo ha vissuto. «Vi ammiriamo», ha detto. «Per come siete riusciti ad andare avanti. Per come avete dimostrato che è possibile tornare a essere felici, rialzarsi e continuare a lottare.» Ha poi ricordato quanto sia fondamentale la forza della comunità, soprattutto in un momento in cui online c’è chi, con nome e cognome, rimpiange che l’attentatore non abbia causato ancora più vittime.