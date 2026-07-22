Il neo ministro della Difesa non arretra su Israele

«Ho espresso molto chiaramente le mie preoccupazioni sulle azioni di Israele a Gaza e in Cisgiordania. I miei commenti ci sono. Sono pubblicati. Sono agli atti. Non ho intenzione di fingere di non averli fatti», ha dichiarato Streeting, incalzato dai giornalisti durante una visita all'Airshow di Farnborough, dove sono presenti anche stand di aziende del complesso militare-industriale dello Stato ebraico.