Via libera alla fusione Paramount-Warner Bros

Warner Bros. Discovery e Paramount gestiscono, tra l'altro, servizi di streaming (Paramount+, Max), concedono in licenza film e format televisivi alle emittenti europee e distribuiscono film.

La Commissione UE ha rilevato che, nonostante l'acquisizione, nel settore della produzione cinematografica continueranno a esserci concorrenti sufficienti nello Spazio economico europeo. Ha citato, ad esempio, altri grandi studi statunitensi come Disney, NBC Universal (Universal) e Sony, nonché studi più piccoli come Amazon MGM, A24 e Lionsgate, oltre a studi cinematografici europei.