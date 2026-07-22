STATI UNITI
Maduro a processo: è atteso per giugno 2027
L'ex presidente venezuelano e la moglie sono detenuti a New York e si dichiarano non colpevoli delle accuse.
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Fonte Ats Ans
Maduro a processo: è atteso per giugno 2027
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Maduro a processo: è atteso per giugno 2027
L'ex presidente venezuelano e la moglie sono detenuti a New York e si dichiarano non colpevoli delle accuse.
Maduro a processo: è atteso per giugno 2027
L'ex presidente venezuelano e la moglie sono detenuti a New York e si dichiarano non colpevoli delle accuse.
NEW YORK - È fissato a giugno 2027 il processo per l'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro. Secondo quanto stabilito da un giudice, sarà processato negli Stati Uniti il 1° giugno 2027, dopo la sua cattura avvenuta a gennaio in un'incredibile incursione militare statunitense.
L'ex leader, 63 anni, e la moglie Cilia Flores sono detenuti in una prigione di Brooklyn da oltre sette mesi, dopo essersi dichiarati non colpevoli delle accuse di traffico di droga e possesso illegale di armi da fuoco.
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