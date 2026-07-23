Bimba annegata nel lago di Como: vittima di un'onda anomala

COMO - La piccola Arwa Rfali, 9 anni, non si trovava immersa in acqua quando è stata trascinata via dal lago. Il livello arrivava appena al ginocchio, nella zona della lingua di sabbia alla foce del Cosia, riporta oggi la Provincia di Como. Era insieme a sorelle, cugine e altri bagnanti quando, all’improvviso, sei persone sono state sospinte verso il largo, probabilmente a causa di un’onda provocata da un’imbarcazione unita alle correnti intense presenti in quel punto. In pochi attimi, l’atmosfera serena si è trasformata in paura.