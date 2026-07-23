Il pilota ha un malore: aereo costretto ad atterrare
Il volo è stato deviato a Milano-Malpensa dove il pilota è stato assistito dai soccorsi senza gravi conseguenze
Il volo è stato deviato a Milano-Malpensa dove il pilota è stato assistito dai soccorsi senza gravi conseguenze
MILANO - A causa di problemi di salute del pilota, un aereo passeggeri della compagnia aerea polacca Lot ha dovuto effettuare un atterraggio intermedio in Italia nel cuore della notte, durante il volo di ritorno da Maiorca.
L'aereo, un Boeing 737 Max 8, era in viaggio dall'isola spagnola delle vacanze verso Varsavia quando il pilota ha accusato un malore. L'equipaggio ha quindi lanciato l'allarme poco dopo le 4.00. L'aereo è poi atterrato circa mezz'ora dopo all'aeroporto di Milano-Malpensa, come ha comunicato l'aeroporto.
A terra erano già in attesa medici, paramedici e vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni, il pilota ha potuto essere curato senza che fossero necessari interventi maggiori. Nessuno è rimasto ferito. In un primo momento non era chiaro se l'aereo dovesse sostare più a lungo a Milano o potesse già proseguire per Varsavia. Anche sul numero dei passeggeri a bordo inizialmente non sono state fornite informazioni più precise.