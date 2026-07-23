Cresce il mercato dell'auto elettrica nell'Ue

I dati mostrano inoltre che le immatricolazioni di auto ibride (Hev) sono salite a 2.198.148 unità, sostenute dalla crescita in Italia (+23%), Spagna (+20,8%), Germania (+6,9%) e Francia (+3,2%). Nel complesso, i modelli ibridi hanno rappresentato il 37,3% del mercato totale dell'Ue.

Le immatricolazioni di auto ibride plug-in (Phev) hanno continuato a crescere, raggiungendo 577.735 unità nel primo semestre del 2026. La crescita è stata trainata soprattutto da Italia (+84,3%), Spagna (+39%) e Germania (+17,9%). Le ibride plug-in rappresentano ora il 9,8% delle nuove immatricolazioni nell'Ue, rispetto all'8,5% registrato nello stesso periodo del 2025.