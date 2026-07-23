Gli Houthi attaccano due petroliere saudite

La fonte ha aggiunto che tutti i membri dell'equipaggio sono al sicuro e che le autorità hanno adottato le misure necessarie per mettere in sicurezza la nave e l'equipaggio e per proteggere l'ambiente marino.

I dati marittimi analizzati dall'Afp hanno mostrato che almeno nove navi hanno fatto dietrofront prima di attraversare lo stretto di Bab-al-Mandab, dopo l'annuncio del blocco da parte degli Houthi, tra cui tre che avevano fatto rifornimento di petrolio al terminale saudita di Yanbu sul Mar Rosso.