Gli Houthi attaccano due petroliere saudite
Almeno nove navi hanno fatto dietrofront prima di attraversare lo stretto di Bab-al-Mandab
Almeno nove navi hanno fatto dietrofront prima di attraversare lo stretto di Bab-al-Mandab
SANA'A - Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì. «Le Forze Armate yemenite hanno condotto un'operazione militare di alto livello contro due petroliere saudite che avevano violato il blocco imposto dalle Forze Armate nel Mar Rosso. Una petroliera si chiamava 'Encelia' e l'altra 'Layla'. L'operazione è stata condotta con l'impiego di missili balistici e da crociera, nonché di droni», ha dichiarato il portavoce militare degli Houthi secondo cui «gli attacchi sono stati precisi e hanno provocato un vasto incendio su entrambe le navi».
L'agenzia di stampa saudita Spa, ripresa da Al-Jazeera, afferma che la nave di proprietà saudita Encelia è stata presa di mira mentre navigava nel Mar Rosso. Citando una fonte ufficiale dell'Autorità per i Trasporti Pubblici, l'agenzia ha dichiarato che l'attacco ha provocato un incendio a prua della nave.
La fonte ha aggiunto che tutti i membri dell'equipaggio sono al sicuro e che le autorità hanno adottato le misure necessarie per mettere in sicurezza la nave e l'equipaggio e per proteggere l'ambiente marino.
I dati marittimi analizzati dall'Afp hanno mostrato che almeno nove navi hanno fatto dietrofront prima di attraversare lo stretto di Bab-al-Mandab, dopo l'annuncio del blocco da parte degli Houthi, tra cui tre che avevano fatto rifornimento di petrolio al terminale saudita di Yanbu sul Mar Rosso.