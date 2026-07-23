Ecco l'accordo: nuove sanzioni UE contro la Russia

«Le nostre sanzioni indeboliscono la macchina da guerra russa»

Il presidente del Consiglio europeo António Costa e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen hanno accolto con favore l’intesa. «In un momento in cui l’Ucraina ha guadagnato slancio militare, le nostre sanzioni continuano a indebolire le basi economiche della macchina da guerra russa», ha scritto von der Leyen sui social. Costa ha parlato di «un passo deciso per aumentare la pressione sulla Russia».